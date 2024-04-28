İstanbul Eyüpsultan'da minibüs şoförüne bıçak ve sopalı saldırı İstanbul Eyüpsultan'da hatalı park nedeniyle çıkan tartışmada kadınlarında olduğu bir grup, minibüs şoförüne saldırdı. Yaşananlar kameralara yansıdı.

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DHA

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Yeşilpınar Mahallesi'nde Halil İbrahim Odabaşı, minibüsünü evinin önüne park etmek istediği sırada hafif ticari bir aracın hatalı park ederek park alanını kapattığını gördü ve aracın önündeki iletişim numarasını arayarak sürücüyü aracını düzgün bir şekilde park etmesi için çağırdı.

Araç sahibi aracının park yerini değiştirdikten sonra iki sürücü arasında bir tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından sürücü bir süre sonra kadınların da olduğu akrabalarından oluşan bir grup ile olay yerinde geri geldi.

Gruptakiler Odabaşı'na sopa ve bıçaklarla saldırmaya çalışınca Odabaşı, kendini bir markete kilitleyerek saldırganlardan korundu, öfkeli grup ise sopa ve taşlarla minibüse saldırdı.

Aracı zarar gören Halil İbrahim Odabaşı, emniyete giderek şikayetçi olurken yaşananlar cep telefonu ve güvenlik kameralarıyla kaydedildi.

"Tam bana bıçağı saplayacağı sırada tekme attım"

Minibüsü parçalanan Halil İbrahim Odabaş, "Arkadaş aracını ortaya park etmiş. Benim aracım büyük olduğu için park edemedim. Numara vardı aracının üzerinde aradım. Olay orada başladı, sözlü bir tartışma yaşadık. Bana hakaretler etmeye başlayınca bende evine gitmesini istedim. Giderken, '2 dakika sonra görüşeceğiz' dedi. İki üç dakika sonra bir baktım arkama kıyametler kopuyor. Herkes bıçakla, sopayla tek kişiyi dövmeye geliyorlar. Arkadaşım kaçmamı söyleyince bende bakkala doğru kaçtım. İleri doğru koşunca çocuğun biri beni yakaladı, minibüsün etrafında iki tur döndüm. Tam bana bıçağı saplayacağı sırada tekme attım. Ardından mahalledeki çocuklar buna çullanınca bende kendimi markete attım, kapısını kilitledim. Marketin camına vurmaya başladılar. Mahalledekiler sakinleştirince herkes evine gitti" şeklinde konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)