İstanbul'da magandalar yol kapatıp halay çekti Küçükçekmece'de magandalar trafiği durdurup umarsızca halay çekerken Ümraniye'de çakarlı araçların oluşturduğu düğün konvoyu trafiği yavaşlattı. O anlar kameralara yansıdı.

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DHA

İstanbul'da alınan tüm önlemler, kesilen tüm cezalara rağmen düğün magandaları huzuru bozmaya, trafikteki insanları tehlikeye atmaya devam ediyor...

Magandalar hafta sonu yine işbaşındaydı.

Düğün konvoyları nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Bazı düğün konvoyları yavaş ilerleyerek ana arterlerde trafik yoğunluğuna neden oldu.

Trafiği durdurup halay çektiler

Bazı düğün konvoylarında bulunan çakarlı araçlar dikkat çekti.

Küçükçekmece'de trafiği durduran düğün magandaları, dakikalarca davul zurna eşliğinde halay çekti.

Çakarlı araçlarla konvoy yaptılar

Ümraniye'de ise aralarında çakarlı araçlarında olduğu düğün konvoyu, TEM Otoyolu'nda trafiği yavaşlatarak yoğunluğa neden oldu.

Oluşan trafiğe tepki gösteren bir vatandaş ise o anları cep telefonuyla görüntüledi.