İstanbul’da makas atan sürücü iki motosiklete çarptı

Çarpmanın etkisiyle orta refüje fırlayan ilk motosikletteki sürücü ağır yaralanırken, kız arkadaşı hafif yaralandı. İkinci motosikletteki sürücü ise kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlattı.

İstanbul'un ana halterlerinden birisi olan D-100 Karayolu’nda akşam saatlerinde iddiaya göre içerisinde üç kişinin bulunduğu Tunga Y. yönetiminde ki 58 EL 359 plakalı otomobil, makas atarak Ankara yönüne doğru ilerlediği sırada Özgür O. yönetimindeki 48 V 4983 plakalı motosiklete ve kimlik bilgilerine ulaşılamayan bir erkek ve kadının bulunduğu 34 AL 8635 plakalı motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atarak orta refüje düşen motosikletteki erkek şahıs ağır yaralı olarak Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

SÜRÜCÜ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Otomobil sürücüsü alkol testi yapıldıktan sonra sağlık kontrolü için önce hastaneye daha sonra ifade işlemleri için karakola götürüldü. Kazanın olduğu noktaya ilk olarak ulaşan gece bekçileri, çevre güvenliğini sağlarken trafiği durdurdu.

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UZUN UZUN ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Olay yerine kısa sürede gelen trafik polisleri ve asayiş ekipleri de kontrolü ele alarak kazayla ilgili geniş soruşturma başlattı. Yaklaşık bir saate yakın Göztepe mevki D-100 Karayolu Ankara istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.

GÖRGÜ TANIĞI TAKSİCİ ANLATTI

Kaza anını gördüğünü ve otomobilin yanından hızla geçtiğini söyleyen ticari taksi şoförü, yolcusunu bıraktıktan sonra kaza yerine gelerek olayı polis ekiplerine anlattı.

Görgü tanığı taksici, “Göztepe'den geliyorum. Üst geçidin oradan o araba, benim yanımdan silme geçti. Benim arabam ticari taksi; ondan sonra duvara vurdu, motorlar da soldan geçiyordu, birisini altına aldığını gördüm ama diğerini göremedim. Yazık günah, o birisi öldü galiba. Önce bariyerlere vurdu, arabanın kafayı çevirip motosiklete vurdu, kaldırdı attı. Ben durdum müşteriyle beraber izledim.” dedi.