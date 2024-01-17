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İstanbul'da makas atarak ilerledi! 7 araç kazaya karıştı

İstanbul'da makas atarak ilerledi! 7 araç kazaya karıştı Akşam saatlerinde trafiğin yoğun olduğu bölgede makas atarak ilerleyen 7 araçta hasar meydana geldi. Arkadan gelen bir yolcu otobüsü ile minibüs son anda kaza yapmaktan kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı.