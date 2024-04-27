ABD'den Çin'e tepki: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik tehdidini körüklüyorlar Dışişleri Bakanı Blinken, Avrupa'ya tehdidin Çin tarafından beslendiğini söyledi. Rusya'ya desteğin sona erdirilmesini isteyen Blinken, "Çin harekete geçmezse biz harekete geçeceğiz" dedi.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin'i Rusya'ya destek vermekle suçladı.

Washington yönetimi, Ukrayna ile savaşan Rus ordusunun, Çin'in askeri teknolojisinden yararlandığını söylüyor.

Pekin ziyareti sırasında konuşan Blinken, Çin'in Ukrayna'ya saldırılarda kullanılan malzemeleri tedarik etmeyi durdurmaması halinde, harekete geçeceklerini belirtti. Ancak hangi önlemleri almaya hazır olduklarını açıklamadı.

"Çin, Avrupa'ya tehdidi körüklüyor"

BBC'ye demeç veren Blinken, Çinli mevkidaşlarına Soğuk Savaş'tan bu yana Avrupa güvenliğine yönelik "en büyük tehdidi körüklemeye yardımcı olduklarını" açıkça ifade ettiğini söyledi.

"Rusya'nın saldırganlığını sürdürmesine yardımcı oluyorlar"

Blinken, Çin'e tepki gösterdiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını sürdürmesine yardımcı oluyorlar. Aynı zamanda Rusya'nın saldırganlığı nedeniyle Avrupa için büyüyen bir tehdit oluşturuyorlar.

"Çin harekete geçmezse biz harekete geçeceğiz"

Rusya'ya askeri malzeme tedarik eden Çinli kuruluşlara karşı harekete geçtiklerini belirten ABD Dışişleri Bakanı, şöyle devam etti:

Bugün açıkça belirttiğim şey şu: eğer Çin harekete geçmezse biz harekete geçeceğiz.

Antony Blinken, bu konuda yaptırımların olası bir yol olduğu imasında bulundu.