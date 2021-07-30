Fenertepe-Sultangazi Yunus Emre Mahallesi hattında sefer yapan otobüste maske takmadığı iddia edilen çift ile diğer yolcular arasında tartışma çıktı. Otobüs şoförü, çifti otobüsten indirdi.

İstanbul’un Başakşehir ilçesi Fenertepe-Yunus Emre Mahallesi arasında sefer yapan 78C hatlı İETT otobüsüne binen bir çift maskesiz bindi.

Otobüsteki diğer yolcular, çifti maskelerini takmaları yönünde uyardı.

Bunun üzerine çift ile diğer yolcular arasında tartışma çıktı. Yolcuların yoğun tepkisiyle karşılaşan çift, bu sefer maskelerini taktı ancak tartışma sona ermedi.

ŞOFÖR OTOBÜSTEN İNDİRDİ

Bunun üzerine şoför konuşup ikna ettiği çifti, Mahmutbey yolunda durdurduğu otobüsten indirdi.

Şoförün konuşarak ikna ettiği çifti otobüsten indirdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul’da maske takmayan çift otobüsten indirildi ViDEO