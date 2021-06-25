Menekşe Deresi’nin renginin kırmızıya büründüğü görüldü. Çevrede kötü kokuya neden olan dere havadan görüntülendi.

İstanbul Küçükçekmece'deki Menekşe Deresi'nde deniz salyası vakasından sonra şimdi de kırmızıya büründü.

Çevrede oturan vatandaşları ve balıkçıları tedirgin eden kırmızı su, bölgede kokuya da neden oldu.

"KIRMIZI DERE" TEDİRGİNLİĞİ

Derenin bazı bölgelerinde rengin yer yer çok koyulaştığı görüldü. Kırmızı renge bürünen dere havadan görüntülendi.

Öte yandan menekşe deresi geçtiğimiz aylarda da bu renklerde görülmüştü. Kirlilik nedeniyle avlanamadıklarını söyleyen balıkçılar da yetkililerden çözüm istedi.

İstanbul'da Menekşe Deresi kırmızıya döndü ViDEO









































