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    İstanbul'da Menekşe Deresi kırmızıya döndü

    Menekşe Deresi’nin renginin kırmızıya büründüğü görüldü. Çevrede kötü kokuya neden olan dere havadan görüntülendi.
    • İHA
    • 25.06.2021 - 09:14
    • Güncelleme : 25.06.2021 - 09:43
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    İstanbul'da Menekşe Deresi kırmızıya döndü

    İstanbul Küçükçekmece'deki Menekşe Deresi'nde deniz salyası vakasından sonra şimdi de kırmızıya büründü.

    Çevrede oturan vatandaşları ve balıkçıları tedirgin eden kırmızı su, bölgede kokuya da neden oldu.

    "KIRMIZI DERE" TEDİRGİNLİĞİ

    Derenin bazı bölgelerinde rengin yer yer çok koyulaştığı görüldü. Kırmızı renge bürünen dere havadan görüntülendi.

    Öte yandan menekşe deresi geçtiğimiz aylarda da bu renklerde görülmüştü. Kirlilik nedeniyle avlanamadıklarını söyleyen balıkçılar da yetkililerden çözüm istedi.

    İstanbul'da Menekşe Deresi kırmızıya döndü ViDEO

    İstanbul da Menekşe Deresi kırmızıya döndü #1

    İstanbul da Menekşe Deresi kırmızıya döndü #2

    İstanbul da Menekşe Deresi kırmızıya döndü #3

    İstanbul da Menekşe Deresi kırmızıya döndü #4

    İstanbul da Menekşe Deresi kırmızıya döndü #5

    İstanbul da Menekşe Deresi kırmızıya döndü #6

    İstanbul da Menekşe Deresi kırmızıya döndü #7

    İstanbul da Menekşe Deresi kırmızıya döndü #8

    İstanbul da Menekşe Deresi kırmızıya döndü #9

    İstanbul da Menekşe Deresi kırmızıya döndü #10

    İstanbul da Menekşe Deresi kırmızıya döndü #11

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