Japonya'dan Hollanda maçında görülmemiş taktik: Hoca sahaya tahtayla çıktı!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan durmaksızın devam ediyor.

Tabii bir de bu heyecanın yanında ilginç anlar da yaşanıyor.

TAKTİK TAHTASI MAÇA DAMGA VURDU

F Grubu ilk maçında Hollanda ile Japonya'nın karşı karşıya geldiği mücadele 2-2'lik eşitlikle tamamlandı ancak teknik direktör Hajime Moriyasu'nun kullandığı sıra dışı taktik verme yöntemi, maça damgasını vuran olay oldu.

TAHTAYLA OYUNCULARA DİREKTİF VERDİ

Japonya Teknik Direktörü Hajime Moriyasu'nun oyuncularına talimatlarını aktarmak için seslenmek yerine büyük bir taktik tahtası kullandığı ekranlara yansıdı.

Japon teknik adamın, taktik tahtasına yazdığı sayılarla oyuncularına direktifler verdiği görüldü.

FUTBOLCULAR HIZLA GERÇEKLEŞTİRDİ

Futbolcuların da saha içerisindeki pozisyon değişiklikleri ile oyun planındaki yeni hamleleri hızla gerçekleştirdiği, futbolseverlerin dikkatinden kaçmadı.

45 FARKLI TAKTİK

Öte yandan sosyal medyada en çok paylaşılan anlardan biri de teknik ekibin oyunculara yönelik yaptığı "45 numaraya bakın" uyarısı oldu.

Paylaşılan görüntüde 2 ve 3 numaralı plan da yer alıyordu. Yani Japonya’nın bir oyun içinde 45 farklı oyun planı olduğu ortaya çıktı.