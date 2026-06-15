Ankara Havalimanı'na ilk inişi Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı

Türkiye, NATO Zirvesi'ne hazırlanıyor...

Temmuz ayında yapılacak olan NATO Zirvesi öncesi, hazırlıklar tamamlandı.

Bu kapsamda da NATO Zirvesi öncesinde kapsamlı bir modernizasyon çalışmasından geçen Ankara Havalimanı, bugün açılıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN UÇAĞI İNDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçak, bugün açılışı yapılacak Ankara Havalimanı'na iniş yaptı.

İLK UÇUŞ GERÇEKLEŞMİŞ OLDU

Etimesgut Havalimanı'nın modernizasyonunun ardından hizmete giren Ankara Havalimanı'na böylece ilk uçuş da gerçekleştirilmiş oldu.

PROJE 8 AYDA TAMAMLANDI

Ankara Havalimanı'nda yürütülen çalışmalar, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında gerçekleştirildi.

Kapsamlı dönüşüm süreci, yüksek koordinasyon ve yoğun çalışma temposuyla yalnızca 8 ayda tamamlandı.

44 UÇAK EŞ ZAMANLI OLARAK PARK EDİLEBİLECEK

Çalışmalar kapsamında 2 bin 450 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki pist, 3 bin metre uzunluğa ve 60 metre genişliğe çıkarıldı.

Toplam 160 bin metrekarelik yeni apron alanıyla Ankara Havalimanı, yaklaşık 44 uçağın eş zamanlı olarak park edebileceği kapasiteye ulaştı.

Ankara Valiliği'nden kutlamalara '36. NATO Zirvesi' ayarı