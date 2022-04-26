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İstanbul'da motosikletli, İETT şoförüne bıçakla saldırdı

İstanbul'da motosikletli, İETT şoförüne bıçakla saldırdı

Motosikletli ile İETT şoförü arasında yaşanan yol verme kavgasında, öfkeli motosiklet sürücüsü, otobüs şoförüne bıçakla saldırdı. O anlar ise kameraya yansıdı.