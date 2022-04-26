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- İstanbul'da motosikletli, İETT şoförüne bıçakla saldırdı
İstanbul'da motosikletli, İETT şoförüne bıçakla saldırdı
Motosikletli ile İETT şoförü arasında yaşanan yol verme kavgasında, öfkeli motosiklet sürücüsü, otobüs şoförüne bıçakla saldırdı. O anlar ise kameraya yansıdı.
- 26.04.2022 - 10:43
- Güncelleme : 26.04.2022 - 11:12
Fatih'te motosikletli ile İETT şoförü arasında dehşete düşüren olay yaşandı.
Yol verme nedeniyle aralarında anlaşmazlık geçen ikili arasında nabızlar yükseldi.
Motosikletli bıçakla saldırdı
Kısa süre içerisinde bıçaklı kavga dönen olayda, motosikletli sürücü, elindeki bıçakla otobüs şoförüne saldırdı.
Şoför bıçak darbesi almaktan kurtuldu
İHA'nın aktardığına göre, otobüs şoförü, motosikletli sürücünün salladığı bıçaktan zor da olsa kurtuldu.
Bıçaklı kavga çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken olayda yaralanan olmadı.
İstanbul'da motosikletli, İETT şoförüne bıçakla saldırdı VİDEO