İstanbul'da otobüste 2 kadın birbirine girdi

İHA
İstanbul Sultanbeyli’de seyir halindeki bir otobüste bulunan 2 kadın yolcu kavga etmeye başladı.
Kadınlardan biri, diğerinin saçını çekerek sürükledi.
Otobüste küfürler havada uçuştu
Birbirlerine küfrederek saldırmaya çalışan kadınları otobüste bulunan yolcular zorla ayırdı.
O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, kadınların saç saça baş başa kavga ettikleri, kadınlardan birinin diğerine vurduğu görülüyor.
Birbirlerine saçlarından yapıştılar
Küfürlerin havada uçuştuğu kavgada, otobüste bulunan bazı vatandaşların kadınları ayırmaya çalıştığı, bazılarının ise hayretle izledikleri yer alıyor.
Otobüste bulunan çocukların ise korkarak çığlık attıkları duyuluyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış