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İstanbul'da otobüste 2 kadın birbirine girdi

İstanbul'da otobüste 2 kadın birbirine girdi Sultanbeyli’de bir otobüste bulunan 2 kadın yolcu saç saça baş başa kavga etti. Küfürlerin havada uçuştuğu kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.