İstanbul'da otobüste akbil krizi! 'Çocuğuna neden basmadın' İETT otobüsüne binen kadın yolcu, kendine akbil basıp çocuğuna basmayınca bir diğer kadın yolcu itiraz etti. Bunun üzerine çıkan tartışmada kadın, araç içinde dakikalarca çığlık attı.

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İHA

Otobüslerde sıkça yolcular arasında ve sürücülerle tartışmalar oluyor.

Bunun bir örneği de İstanbul'da yaşandı.

Kağıthane'de seyir halinde ilerleyen bir İETT otobüsünde gerçekleşen olayda, belediye otobüsü duraktan yolcu almaya başladı.

Çocuğu için akbil basmadı

Ardından otobüse binen kadın yolcu, kendisi için akbilini okuttu.

Bu sırada yanında bulunan küçük çocuğu için de okutmadan devam etti.

Başka bir kadın yolcu tepki gösterdi

Durumu fark eden başka bir kadın yolcu ise kendi çocuğu için akbil bastığını söyleyerek tepki gösterdi.

Bunun üzerine ikili arasında otobüs içinde tartışma başladı.

Çığlık attılar

Tartışma esnasında kadınlar, dakikalarca çığlık atarak adeta cinnet geçirdi.

Diğer yolcuların araya girmesiyle sakinleşen ikili, yolculuğa devam etti.

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)