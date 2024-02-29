Otobüslerde sıkça yolcular arasında ve sürücülerle tartışmalar oluyor.
Bunun bir örneği de İstanbul'da yaşandı.
Kağıthane'de seyir halinde ilerleyen bir İETT otobüsünde gerçekleşen olayda, belediye otobüsü duraktan yolcu almaya başladı.
Çocuğu için akbil basmadı
Ardından otobüse binen kadın yolcu, kendisi için akbilini okuttu.
Bu sırada yanında bulunan küçük çocuğu için de okutmadan devam etti.
Başka bir kadın yolcu tepki gösterdi
Durumu fark eden başka bir kadın yolcu ise kendi çocuğu için akbil bastığını söyleyerek tepki gösterdi.
Bunun üzerine ikili arasında otobüs içinde tartışma başladı.
Çığlık attılar
Tartışma esnasında kadınlar, dakikalarca çığlık atarak adeta cinnet geçirdi.
Diğer yolcuların araya girmesiyle sakinleşen ikili, yolculuğa devam etti.
O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış