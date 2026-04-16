Kahramanmaraş'taki saldırıya ilişkin başsavcılıktan açıklama: Saldırıyı planladığı ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda, 8. sınıfta eğitim gören öğrenci tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Saldırı sonrası 1'i öğretmen, 8'i öğrenci olmak üzere 9 kişi hayatını kaybederken, saldırgan çocuk da yaşamını yitirdi.

Olaya ilişkin ilgili tüm birimler harekete geçti ve inceleme başlatıldı.

Olay sonrası Adalet Bakanı Akın Gürlek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bölgeye gelerek açıklama yaptı.

Saldırgan çocuğun saldırıyı gerçekleştirdiği 5 silah ve 7 şarjörün babasına ait olduğu belirlenirken babası ve annesi gözaltına alındı, akabinde baba hakkında tutuklama kararı verildi.

Yaralıların hastanelerdeki tedavilerinin devam ettiği öğrenilirken Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, yazılı bir açıklama yaparak olaya ilişkin resen soruşturma başlatıldığını aktardı.

4 GÜN ÖNCE OLAYI PLANLADIĞI ÖĞRENİLDİ

Açıklamada, saldırgan çocuğun bilgisayarında; 11 Nisan tarihli, büyük bir olay gerçekleştireceğine dair belgeye ulaştıldığı belirtildi.

Olaya ilişkin sosyal medya üzerinden provokatif paylaşım yapan hesaplara yönelik adli işlemlerin başlatıldığının bildirildiği açıklamada, soruşturmanın titizlikle ilerlediği vurgulandı.

"OLAYA İLİŞKİN RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR"

Açıklamada ayrıca şu sözler kullanıldı:

Kahramanmaraş ili Onikişubat İlçesi Haydarbey Mahallesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu isimli eğitim kurumuna 15.04.2026 tarihinde saat 13.30 civarında silahlı saldırı düzenlendiği, olayda öğrenci ve öğretmenlerden ölü ve yaralıların olduğunun bildirilmesi üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığımızca olayla ilgili resen soruşturma başlatılmıştır.

"3 CUMHURİYET BAŞSAVCI VEKİLİ VE 10 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ"

Soruşturmayı yürütmek üzere 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 10 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.



Failin gerçekleştirdiği eylem neticesinde bir öğretmen ve sekiz öğrenci olmak üzere toplam 9 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, altısı hayati tehlikesi devam etmek üzere toplam 13 öğrencinin ise yaralandığı, failin ise olay yerinde ölü olarak ele geçirildiği anlaşılmıştır.



Vefat eden vatandaşlarımızın ölü muayene ve otopsi işlemleri tamamlanarak definleri yapılmak üzere ailelerine teslimleri sağlanmıştır.

"SALDIRGANIN BABASI TUTUKLANMASINA KARAR VERİLDİ"

Olay yerinde fail tarafından kullanılan 5 adet tabancaya el konularak bahse konu silahların kriminal incelemesi yaptırılmıştır.



Söz konusu tabancaların, failin babası olan polis başmüfettişi Uğur Mersinli adına ruhsatlı tabancalar olduğunun tespiti üzerine şüpheli Uğur Mersinli gözaltına alınarak ifadesine müteakiben tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiş ve şüpheli Uğur Mersinli'nin Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmasına müteakiben ceza infaz kurumuna teslimi sağlanmıştır.

"FAİLİN BİLGİSAYARINDA EYLEM GERÇEKLEŞTİRECEĞİNE DAİR BELGEYE ULAŞILDI"

Olayı gerçekleştiren failin yapılan ev aramasında, kişisel bilgisayarı ve cep telefonu gibi dijital materyallerine el konulmuş ve dijital materyallerde gerçekleştirilen incelemelerde failin bilgisayarında, yakın dönemde büyük bir eylem gerçekleştireceğine dair 11/04/2026 tarihli bir belge içeriğine ulaşılmıştır.



Mevcut deliller itibariyle eyleme ilişkin herhangi bir terör bağlantısı tespit edilememiş olup eylemin failin bireysel olarak gerçekleştirdiği bir eylem olduğu ön kanaatine varılmıştır.

"PROVOKATİF PAYLAŞIM YAPAN HESAPLAR HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILMIŞTIR"

Olaya ilişkin daha önce alınan yayın yasağı kararına rağmen provokatif paylaşım yapan hesaplara yönelik olarakta gerekli adli işlemler başlatılmıştır.



Soruşturma çocuklarımızı bazı olumsuz eylemlere yönlendirmeye çalışan dijital platformlarda incelenmek üzere tüm yönleri ile ve derinleştirilerek sürmektedir.

"RESMİ AÇIKLAMALAR DIŞINDAKİ PAYLAŞIMLARA İTİBAR EDİLMEMELİDİR"

Bu aşamada yürütülen soruşturmaya yönelik resmi ve yetkili makamlarca gerçekleştirilen açıklamalar dışındaki paylaşımlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir.



Olayla ilgili soruşturma tüm boyutları ve titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.