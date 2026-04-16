Kahramanmaraş'ta okulda silahlı saldırı: Baba tutuklandı

Kahramanmaraş'ta acı bir olay yaşandı.

Bir ortaokula düzenlenen silahlı saldırı sonrası Türkiye'nin ciğeri yandı.

Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi’ndeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda 8’inci sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli, 5 silahla okula girdi ve rastgele ateş açmaya başladı.

9 CAN KAYBI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kahramanmaraş’taki ortaokulda gerçekleştirilen silahlı saldırıda 9 can kaybı ve çok sayıda yaralı olduğunu açıkladı.

BABA TUTUKLANDI

Saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli ve öğretmen olan annesi Peyman Pınar Mersinli ise gözaltına alındı.

Baba Mersinli tutuklanırken, anne serbest bırakıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), baba Uğur Mersinli'nin tutuklandığını duyurdu.

BABASININ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Saldırganın önce gözaltına alınan sonrasında ise tutuklanan babası Uğur Mersinli'nin emniyette verdiği ifade ortaya çıktı.

"PSİKOLOGA GÖTÜRDÜM 'ÇOK ZEKİ' DEDİLER"

Oğlu İsa Aras Mersinli'nin psikolojik sıkıntıları olduğunu söyleyen baba, "Oğlumun tipik ergenlik ve sınav sorunları, stresleri bulunmaktadır. Oğlumu bu durum nedeniyle emniyetteki psikolog arkadaşlara götürdüm ancak emniyetteki psikolog arkadaşlar olumsuz bir durum olmadığını oğlum çok zeki olduğunu söylediler, yaklaşık 2 aydır evimizin yakınında bulunan özel bir uzman psikoloğa İsa Aras’ı götürüyordum, söz konusu psikolog ise oğlumun topluma uyumu noktasında problem yaşayacağını biraz takip edilmesi gerektiğini, ilerleyen zamanlarda psikiyatrik tedavi gerekebilir dedi" ifadelerini kullandı.

SİLAHLARA MERAKINI ANLATTI

İsa Aras Mersinli'nin silah kullanmaya olan merakını fark eden baba Mersinli, oğlunu poligona götürüp silahla atış yaptırdığını söyleyerek şöyle konuştu:

''Yaklaşık 1 ay öncesinde bana arkadaşlarının silahla atış yaptığını kendisine ne zaman yaptıracağımı sordu, yine yaklaşık bir ay önce işten gelip kısa süreliğine silahı yatak odasında şifoniyerin üzerine bırakmıştım oğlumun silahı eline almaya yeltendiğini gördüm ve kendisine kızdım, kendisinin silahlara merakı olduğunu fark ettiğim için ben kendisine silah kültürümüzden bahsettim silahın namus olarak adlandırıldığından bahsettim, yine kendisine emekli olduğumda kendisine silahlardan bir tanesini bırakacağımı söyledim, bu söylemimdeki kastım oğlumun silaha karşı hevesini ötelemekti, ileride sicilin temiz olursa ve iyi bir okul okursan sana da silah alabiliriz diyerek kendisine umut sattım ancak bunun üzerine oğlum bana Amerika’da herkes silah alabiliyor dedi bende kendisine ülkemizde kimin eline silah alabileceğini taşıyabileceğini söyledim."

"ODASINA GİRİNCE BİLGİSAYARI KAPATIRDI"

Oğlunun çevrim içi oyun oynadığını anlatan baba Mersinli, "Oğlum interaktif (konuşmalı-çevrimiçi) oyunlar oynardı, odasına girdiğimde ise her şeyi kapatır bize bir şey göstermek istemezdi, bizde bu nedenle bu zamana kadar olumsuz bir durumunu tespit edemedik" ifadelerini kullandı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Olayda matematik öğretmeni Ayla Kara, öğrenciler Furkan Bala, Bayram Nabi Şişik, Belinay Poyraz, Zeynep Kılıç, Şuranur Sevgi Kazıcı, Kerem Erdem Gürgör, Adnan Göktürk Yeşil hayatını kaybetti.

Olayda saldırgan İsa Aras Mersinli de öldü.