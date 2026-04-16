CHP, cenazeler defnedilmeden okul saldırılarını siyasete alet etti

Türkiye, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'tan art arda gelen okul saldırıları ile sarsıldı.

14 Nisan'da Siverek'teki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne girerek etrafa ateş eden okulun eski örgün öğrencisi Ömer Ket, 16 kişiyi yaraladı.

Bu olayın acısı henüz tazeyken 15 Nisan'da, bu kez dehşet görüntüleri Kahramanmaraş'tan geldi.

Ayser Çalık Ortaokulu'nda 8’inci sınıf öğrencisi İ.A.M. polis babasının silahlarıyla okulu bastı.

2 sınıfa giren saldırgan, 1'i öğretmen 9 kişiyi gözünü kırpmadan katletti.

Türkiye'yi yasa boğan olay devletin tüm aygıtlarını harekete geçirdi.

TBMM'de komisyon kurulması kararlaştırılırken tüm bakanlıklar, üzerine düşen görev için kolları sıvadı.

CHP CENAZELER DEFNEDİLMEDEN SİYASETE BAŞLADI

4 bakan Kahramanmaraş'a giderek çalışmaları yerinde koordine ederken CHP, yine her toplumsal olayda olduğu gibi cenazeler daha defnedilmeden siyaset yapmaya başladı.

CHP Gölge Milli Eğitim Bakanı olarak görevlendirdiği Suat Özçağdaş, gazeteci Hilal Köylü'nün yayınına katılarak hükümeti hedef aldı.

HÜKÜMETİ HEDEF ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı suçlayan Özçağdaş şu ifadeleri kullandı:

"Burada bu ülkenin çocuklarına sadece ideolojik takıntılarıyla birtakım radikal İslamcı tipler yaratmak isteyen bir güruh bakanlığı işgal etmiş. Tek dertleri bu. Bin yıldır Ramazan'ı kutlayan bir millete Ramazan'ı kutlamamız gerektiğini anlatmaya çalışıyor.

Timsah gözyaşı döken Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. 'Çok üzülmüş, Allah ona sabır versin'miş. Bu ölümlerin sorumlusu sensin Erdoğan. İsyan ediyorum, kabul etmiyorum."