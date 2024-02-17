DHA
İstanbul'da sabah saatlerinde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda memleketine gitmek için otogara gelen bir vatandaşın yanındaki horozlardan bir tanesi kaçtı.
Kaçan horoz ortalığı birbirine kattı.
Çevredeki vatandaşlar kaçan horozları yakalamak için adeta seferber oldu.
Otogarı karıştırdı: Renkli görüntüler ortaya çıktı
Vatandaşları peşinden koşturan horoz uzun uğraşlar sonucu yakalandı.
Renkli görüntülere sahne olan o anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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