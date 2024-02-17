Haberler



3. Sayfa



İstanbul'da otogarda sahibinin elinden kaçan horoz güçlükle yakalandı

İstanbul'da otogarda sahibinin elinden kaçan horoz güçlükle yakalandı 15 Temmuz Demokrasi otogarında sabah saatlerinde sahibinin elinden kaçan horoz ortalığı birbirine kattı. Çevredeki vatandaşlar kaçan horozu yakalamak için seferber olurken, renkli görüntülere sahne olan o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.