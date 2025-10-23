İstanbul'da oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun yaralandığı kaza anı kamerada

Kendisi, eşi ve bebeğinin durumu iyi...

Saat 16.00 sıralarında Bağdat Caddesi Kantarcı Rıza Sokak’ta eşiyle birlikte yürüyen oyuncu İrem Helvacıoğlu ciddi bir kaza geçirdi.

HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN MOTOR SÜRÜCÜSÜ SÜRATLE ÇARPTI

İddiaya göre, caddede ilerleyen motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen İrem Helvacıoğlu ve eşine çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Helvacıoğlu ile eşi, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

KAZA ANI CADDENİN KARŞISINDAKİ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosikletin bir anda kontrolden çıkarak kaldırımdaki Helvacıoğlu ailesine çarptığı anlar görülüyor.

'HUKUKİ SÜRECİN KARARLILIKLA TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Sosyal medya hesabından kazaya dair açıklama yapan İrem Helvacıoğlu şunları söyledi:

Öncelikle merak eden, arayan herkese çok teşekkür ederiz. Trafik kurallarının ihlali sonucu meydana gelen bir kazaya, kaldırımda evimize giderken ne yazık ki biz de maruz kaldık. Arkamızda seyreden bir araç ile motosikletin çarpışması sonucu savrulan motosiklet, bizi kaldırımda yürürken adeta biçercesine vurdu. O sırada Sora kucağımdaydı. Onu sıkıca kavradığım için düşme sırasında başımın üzerine düştüm. Başıma aldığım darbe sonucu açılan yarama 10-12 dikiş atıldı. Geçmişte yaşadığım kaza nedeniyle oluşan el sinir hasarım yeniden nüksetti.



Eşim Ural ise düşme sonucu sakatlık yaşadı. Tüm bu yaşananlara rağmen, en büyük şükür sebebimiz kızımızı koruyabilmiş olmamız ve onun sağlığının yerinde olmasıdır. Kazaya karışan ve yaralanan herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ancak bu olay, trafikte kurallara uymamanın ne kadar ağır sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha göstermiştir. Bu nedenle, yaşananların cezasız kalmaması ve benzer olayların tekrar etmemesi adına hukuki sürecin kararlılıkla takipçisi olacağız.