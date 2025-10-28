Abone ol: Google News

İstanbul'da özel halk otobüsünde bastonlu kavga

Pendik'te seyir halindeki özel halk otobüsünde 2 yolcu arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı. Kavga anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yayınlama Tarihi: 28.10.2025 10:44
  • Pendik'te, özel halk otobüsünde yaşlı bir yolcu ile başka bir yolcu arasında kavga çıktı.
  • Baston ve kafa darbeleriyle geçen kavgada bir kişi yaralandı.
  • Kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul Pendik'te, Tuzla Tepeören-Kartal seferini yapan 133AK numaralı özel halk otobüsünde ortalık karıştı.

İki yolcu arasında bilinmeyen nedenden tartışma çıktı.

BASTONLA SALDIRDI

Kavgaya dönüşen olayda yaşlı yolcu, elindeki bastonla diğer yolcuya saldırdı.

Yaşlı yolcu, kavga esnasında karşısındaki kişiye kafa da attı.

OTOBÜSTE PANİK YAŞANDI

Arbedede burnuna darbe alan vatandaş yaralanırken, bu sırada otobüste büyük panik yaşandı.

O anlar diğer yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı.

