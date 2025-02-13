İstanbul'da park yeri tartışmasında kan döküldü

DHA

İstanbul Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Muhtarı İbrahim Güzel, aracıyla geldiği sokakta Şeref Yılmaz’ın dükkanının önündeki boş alana park etmek istedi.

İkili arasında park sebebiyle çıkan tartışmada Şeref Yılmaz, yanındaki çakı ile İbrahim Güzel’e saldırdı.

Çocuklarının yanında saldırıya uğrayan Güzel ise belindeki silahı çıkararak Şeref Yılmaz’ı yaraladı.

MUHTAR TUTUKLANDI

İhbar üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi.

Bacağından ve omzundan yaralanan Şeref Yılmaz ambulansla hastaneye kaldırılırken, muhtar İbrahim Güzel polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Güzel, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

13 GÜN SÜREN YAŞAM MÜCADELESİ SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Şeref Yılmaz, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Yılmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

Yılmaz'ın cenazesi yarın Şirinevler Ulu Camiinde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası defin edilecek.

"BEN ULAŞTIĞIMDA KENDİNDEYDİ"

Olayı gören sokak esnafı Semiha Dağyurdu, "Ben balkondaydım. O sırada bağırışmaları duydum. Şeref Bey’in, 'Allah için git' dediğini duyduk öncelikle. Arkasından kavga var, Şeref abi biriyle kavga ediyor diye indik aşağı. Ama inerken merdivenden silah sesleri duyduk. Binanın çıkışında da Şeref abi yerdeydi. İbrahim bey de hala silah elinde, ateş ediyordu. 8-9 el ateş etti galiba, çünkü yukarı, havaya doğru da ateş etti. Adam yerdeydi.

Yetiştiğimizde etrafı kalabalıktı. Ben ulaştığımda kendindeydi. 'Şeref abi kendinde misin?' diye sorduğumda, 'Evet' diye cevap almıştım. Nereden yaralı olduğunu bilmediğim için, orada genç bir çocuk ilgileniyordu, bakıyordu vücuduna. Ayağından dedi çocuk hatta. 'Oraya bir bağlayın' dedim ambulans gelene kadar. Ayağını bağladılar. Sonra omzundaki yarayı gördük" dedi.