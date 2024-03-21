İstanbul'da Pınar Damar cinayetinde sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi Çalılık alanda cesedi bulunan Pınar Damar cinayetinde kuzeninin dini nikahlı eşi olan sanık hakkında, 15 yıl ceza ve ağırlaştırılmış müebbet hapsi verildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

İstanbul'da 2022 yılında işlenen kadın cinayeti, bir kez daha gündeme geldi.

Bağcılar'da kayıp olarak aranan Pınar Damar'ın cesedi bulundu.

Damar'ı öldürenin ise kuzeninin dini nikahlı eşi Metin Aydin olduğu tespit edildi.

Tutuklanan Metin Aydin, bugün Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya katıldı.

Ceza belli oldu

Söz hakkı verilmesi üzerine Metin Aydin, “Ben Pınar’a zarar vermek için oraya gitmedim. Tartıştık kaza sonucunda böyle bir olay gerçekleşti. Cinsel saldırıda da bulunmadım. Pınar’ı çok seviyordum. Çok pişmanım, beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, Aydin’in ‘Nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 15 yıl hapsine, ‘Nitelikli kasten öldürme’ suçundan ise ağırlaştırılmış müebbet hapsine hükmetti.

"Diğer kadın davalarına örnek olmasını istiyorum"

Duruşma sonrası adliye binası önünde gazetecilere konuşan baba Mustafa Damar, adaletin yerini bulduğunu içinin rahat ettiğini söyledi.

Avukatları Esin Yeşilırmak ise, “Hiçbir indirim uygulanmadı. Bunun diğer kadın davalarına örnek olmasını istiyorum. Çünkü biz biliyoruz ki Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun açıkladığı verilere göre 8 Mart 2023’den 8 Mart 2024’e kadar, 1 yıl içerisinde 338 kadın öldürüldü. Bunun 248 kadın şüpheli şekilde öldürüldü. Bunlar, cezasızlıkla her yıl daha fazla arttığını, önlenmediğini biliyoruz. En azından mahkemelerden çıkan bu gibi emsal kararlar neticesinde hem adalet hem de kadın cinayetlerinin önüne geçilmesi sağlanıyor. Pınar Damar’ın ailesi yalnız değildi. Hiçbir kadın yalnız değil, o yüzden tekrar söylüyoruz. Asla yalnız yürümeyeceksiniz." ifadelerini kullandı.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Metin Aydin'in Pınar Damar'ı öldürmeden önce, cinsel saldırıda bulunduğu tespit edildi.

Metin Aydin hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme', 'Cebir Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' ve 'Nitelikli Cinsel Saldırı' suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)