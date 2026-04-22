Gençlerbirliği, Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı eledi

Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçlarının heyecanı yaşanıyor.

Okan Buruk'un çalıştırdığı Galatasaray ile Volkan Demirel yönetimindeki Gençlerbirliği, hakem Oğuzhan Aksu'nun düdük çaldığı müsabakada Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi.

Gençlerbirliği, konuk olduğu rakibini ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti ve kupada adını yarı finale yazdırdı.

GENÇLERBİRLİĞİ, İKİ GOLLE GÜLDÜ

Pozisyon açısında kısır geçen ilk yarı, 0-0 golsüz eşitlikle tamamlandı.

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri, 51. dakikada Fıratcan Üzüm ve 83. dakikada Adama Traore kaydetti.

FENERBAHÇE'DEN SONRA GALATASARAY DA ELENDİ

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve yarı finale adını yazdıran takım, mücadeleyi 2-0 kazanan Gençlerbirliği oldu.

Galatasaray ise ezeli rakibi Fenerbahçe'nin ardından kupaya veda etti.

GENÇLERBİRLİĞİ, RAKİBİNİ BEKLİYOR

Başkent ekibi, yarı finalde Samsunspor - Trabzonspor eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Samsunspor - Trabzonspor maçı, 23 Nisan Perşembe günü oynanacak.

CANLI ANLATIM

Maç sonucu: Galatasaray 0-2 Gençlerbirliği

90' Galatasaray'da Vıctor Osimhen son düdüğün ardından sar kart gördü.

90' Galatasaray'da ıslıklanan bir diğer isim Noa Lang oldu.

90' Barış Alper'in şutunu bir kez daha Erhan gol olmasını izin vermedi ve topu kornere çeldi.

90' Gençlerbirliği'nde Traore yerini Göktan'a, Metehan ise Ayaz'a bıraktı.

90' Galatasaray taraftarı top Günay'a gelince kalecilerini ıslıklıyor.

90' Galatasaray'da Yunus Akgün itirazları sebebi ile sarı kart gördü.

90' Geri pasta topu Osimhen'e kaptıran Gençlerbirliği defansı'nda Osimhen bir anda topu Barış'a aktardı. Barış'ın sol çaprazda şutunu Erhan kaleye girmesini engelledi.

89' Yunus Akgün, korner sonrasında dışarıya açılan şutu geldiği gibi tekrar kaleye yokladı. Ancak top doğrudan dışarıya çıktı.

88' Savunma arkasına atılan pasta topu göğsüyle kontrol eden Osimhen';n sağ çaprazdan sert şutu çerçeveyi bulmadı.

86' Gençlerbirliği'nde Tongya, Samet'in yerine; Hanousek ise Oğulcan'ın yerine oyuna dahil oldu.

83' Kullanılan ilk kornerde doğrudan kaleye gönderilen topu Günay son anda tekrar kornere çeldi. İkinci kornerde yapılan ortada Günay topu elinden kaçırdı. Orada yaşanan karambolde top son olarak Traore'nin hamlesi ile ağlarla buluştu ve fark 2'ye yükseldi.

83’ Gol… Galatasaray 0-2 Gençlerbirliği (Traore)

82' Bu dakikalarda Gençlerbirliği oyuncularının sakatlık yaşaması üzerine sık sık duruyor.

79' Yunus Akgün'ün Icardi'nin tam kafasına yaptığı serviste Mauro Icardi altı pas içinde kafa vuruşunu yaptı. Bu pozisyonda da kaleci Erhan gol olmasına izin vermedi.

77' Galatasaray'da Nhaga yerini Victor Osimhen'e bıraktı.

76' Yunus Akgün'ün sağ kanattan arka direğe gönderdiği ortasında Barış Alper Yılmaz topla buluştu. Arka direkte bomboş olan Barış, istediği vuruşu yapamadı ve top kalecide kaldı.

72' Kullanılan kornerde dışarıya açılan topu Nhaga sert bir vuruş ile kaleyi yokladı. Kaleci Erhan'ın sektirdiği topu Singo tamamladı ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

71' Galatasaray, Nhaga ile penaltı bekledi. Hakemin kararı korner.

70' Galatasaray'da Sacha Boey ve Leroy Sane oyundan alındı. Yunus Akgün ile Sallai oyuna dahil oldu.

68' Galatasaray'da Leroy Sane'nin kullandığı frikikte top üst ağlarda kaldı.

67' Galatasaray İlkay Gündoğan ile çok tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı.

65' Gençlerbirliği'nde Cihan'ın ceza sahası dışından sert şutu kale direğinin biraz üstünden dışarıya çıktı.

64' Barış Alper Yılmaz, sol kanattan içeriye çevirmeye çalıştığı topta ikili sıkıştırmada kaldı ve topu kaybetti.

62' Gençlerbirliği'nde Traore'nin sağ taraftan altı pas içine çevirdiği topu Metehan müsait pozisyonda dokunamadı. Galatasaray atağı seyredeceğiz.

60' Galatasaray bu dakikalarda akın akın Gençlerbirliği kalesini yokluyor.

56' Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Ahmet Kutucu yerine oyuna dahil oldu.

54' Sane'nin sağ kanattan sol kanata çevirdiği topu Ahmet Kutucu kaleyi yokladı. Bu pozisyonda da kaleci Erhan başarılı

52' Sağ kanattan gelişen hucümda Cihan'ın ön direğe ortasında Oğulcan kafayı vurdu. Bu pozisyonda Günay gole izin vermedi.

51' Kendi yarı alanında kazandığı top ile hızlı atağa çıkan Gençlerbirliği'nde Traore'nin pasıyla sol tarafta topla buluşan Metehan'ın şutunu Günay sektirdi. Dönen topta Fırat Can Üzüm tamamladı ve takımını öne geçirdi.

51’ Gol… Galatasaray 0-1 Gençlerbirliği (Fıratcan)

49' Sacha Boey'in sağ kanattan ortasında Gençlerbirliği defansı topu göğsüyle kaleciye döndü.

48' Galatasaray'da Kaan Ayhan'ın kullandığı serbest vuruşta top barajda kaldı.

46' İkinci yarının hemen başında Lemina yerini İlkay Gündoğan'a bıraktı.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Galatasaray 0-0 Gençlerbirliği

43' İlk yarıda bu dakika itibariye isabetli şut gelmedi.

42' Bu pozisyonun devamında ceza sahası dışında topu önünde bulan Ahmet Kutucu'nun sert şutu farklı şekilde auta çıktı.

41' Yine Eren Elmalı'nın sol kanattan Icardi'ye atmaya çalıştığı topta bir kez daha Gençlerbirliği defansı topun Icardi'ye geçmesine izin vermedi.

38' Kaan Ayhan'ın sol taraftan sağ tarafa attığı pasta Sacha Boey mükemmel kontrol etti. İlk hamlede topu içeriye taşıyan Boey, Gençlerbirliği defansından bu topu kurtaramadı.

36' Sol kanatta Lang'ın kullandığı serbest vuruşu Gençlerbirliği defansı uzaklaştırmaya çalıştı. Boey'in önünde kalan topta kaleyi deneyen Frabsız oyuncunun şutu tekrar savunmanın kademesi ile taca çıktı.

35' Gençlerbirliği'nde Fırat, sol kanatta Eren Elmalı'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

33' Galatasaray'da Lemina, rakibinin ayağına bastığı pozisyonda avantaj kaybolunca sarı kart gördü.

32' Leroy Sane'nin sağ kanattan içeriye çevirdiği pas Goutas'tan sekerek Icardi'nin önünde kaldı. Mauro İcardi'nin sert şutu farklı şekilde üstten auta çıktı.

31' Icardi'nin Eren Elmalı'ya aktarmaya çalıştığı pas, hakeme çarptı.

30' Mücadelede ilk 30 dakika itibariyle Galatasaray daha çok Eren Elmalı ile sol kanattan geliyor.

28' Singo'nun rakibine yaptığı hamleyi Oğuzhan Aksu faul olarak değerlendirdi.

26' Sane'nin ortasında ön direkte vuruşunu yapan Kaan Ayhan'ın kafasını arka direkte Gençlerbirliği savunması son anda araya girerek uzaklaştırdı.

25' Noa Lang'ın içeriye çevirdiği topu Diabate uzaklaştırdı. Galatasaray tekrar atak tazeleyecek.

22' Sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Lang'ın pasına Eren Elmalı hareketlendi ama topu tutamadı.

21' Galatasaray bu dakikalarda oyunun kontrolünü eline aldı.

19' Noa Lang'ın ortasında Lemina topu içeriye çevirmek istedi. Savunmadan seken top kornere çıktı.

18' Galatasaray'da Ahmet Kutucu, sağ kanatta Abdurrahim'in müdahalesi ile yerde kaldı. Galatasaray serbest vuruş kullanacak.

16' Gençlerbirliği Metehan ile yakaladığı atağı değerlendiremedi.

15' Eren Elmalı'dan pası alan Noa Lang kaleyi denedi ancak top savunmadan geri döndü.

14' Eren Elmalı'nın sol kanattan ortası Mauro Icardi'ye geçmedi.

13' Galatasaray, Gençlerbirliği hattını kırmakta zorluk çekiyor.

11' Sağ kanattan atak başlatma çabasında olan Galatasaray'da Leroy Sane'nin pası Ahmet Kutucu'nun gerisinde kaldı. Gençlerbirliği atağı seyredeceğiz.

9' Kaan Ayhan'dan pası alan Eren Elmalı, sol kanattan ceza yayı üzerindeki Nhaga'ya dönmek istedi. Gençlerbirliği savunması son anda raya girdi.

7' Mücadele bir hayli sert başladı.

5' Bir anda hız kazanan Eren Elmalı topla birlikte rakip yarı sahasına girdi. Son anda topu ayağından açan Eren pozisyonun devamını getiremedi.

4' Mücadelede ilk kart Kaan Ayhan'a çıktı. Atağa çıkmaya hazırlanan Traore, Kaan'ın müdahalesi ile yerde kaldı.

3' Gençlerbirliği'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Goutas'ın kafa vuruşu yandan dışarı çıktı.

2' Gençlerbirliği'nin kendi yarı alanından attığın uzun pasta Sacha Boey araya girerek taca attı.

1' Maç başladı.