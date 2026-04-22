Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Savaşın başlamasından bu yana bölgede barış ve istikrarın sağlanması için çabalayan Cumhurbaşkanı birçok önemli temasta bulundu.

Türkiye'nin bütün dünyada takdir edilen arabulucu rolüne öncülük eden Erdoğan, bu kapsamda gerçekleştirdiği görüşmelerine bir yenisini daha ekledi.

ALMANYA CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderlerin, Türkiye-Almanya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldığı aktarıldı.

GELİŞEN İLİŞKİLERE DİKKAT ÇEKTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Almanya ilişkilerine atıfta bulundu.

Son dönemde üst düzey temasların gerçekleştiğini ifade eden Erdoğan, bunun ilişkilere iyi bir ivme kazandığını ifade etti.

ORTA DOĞU'DAKİ SAVAŞTA BARIŞ İÇİN ÇALIŞILMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ

Cumhurbaşkanı, görüşmede bölgemizdeki savaşın Avrupa’yı da zayıflatmaya başladığını, bu gidişe barış odaklı yaklaşımla müdahale edilmemesi halinde çatışma sürecinin vereceği hasarın çok daha büyük olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Türkiye’nin, İran konusunda olduğu gibi Ukrayna-Rusya savaşında da müzakereler yoluyla çatışmaların sona erdirilmesi ve kalıcı barışa ulaşılması için gayret gösterdiğini söyledi.