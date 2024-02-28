İstanbul'da pişkin hırsız enselendi... Yiyip içip kaçıyordu... Gaziosmanpaşa'da bijuteri dükkanında iş yeri sahibiyle sohbet edip, yiyip içtikten sonra kol saatleri ve parfüm çalan hırsız, polis tarafından yakalandı.

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DHA

Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi'nde bir bijuteri dükkanına müşteri gibi gelen ve ismi henüz öğrenilemeyen bir şahıs, ürünlerin fiyatını sormaya başladı.

Ardından iş yeri sahibiyle sohbete koyulan şahıs, çay içip kahvaltı bile yaptı.

Şüpheli, sohbet sırasında iş yeri sahibinin dikkatini dağıtarak 7 kol saatiyle parfüm çaldı ve dükkandan hiçbir şey olmamış gibi ayrıldı.

Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

GBT kontrolünde yakalandı

Daha sonra güvenlik kamera görüntülerini izleyen dükkan sahibi, durumu fark ederek polise şikayette bulundu. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Sarıgöl Mahallesi'nde denetim yapan polisler, şüpheli gördükleri birini durdurarak GBT'sini kontrol etti. Kontrol sırasında S.T.'nin, bijuteri dükkanındaki hırsızlık şüphelisi olduğu anlaşıldı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.T.'nin evinde yapılan aramalarda ise 3 kol saati ele geçirildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)