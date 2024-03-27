İstanbul'da PKK operasyonu

DHA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi'ne (DGH) yönelik soruşturma yürütülüyor.
11 şüpheliden 10'u yakalandı
DGH içinde faaliyet gösteren illegal sokak eylemleri yapabilecekleri ve yönlendirebilecekleri değerlendirilen, Yunanistan'dan eylem amacı ile gönderilen terör örgütü mensuplarının sınır geçişlerini organize ettikleri tespit edilen 11 şüpheli tespit edildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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