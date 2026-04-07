Üsküdar Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 20 gözaltı

Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı usulsüzlüklerine ilişkin rüşvet suçu teşkil edecek eylemlere istinaden İstanbul ve Yalova'da 30 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmada belediye iştiraki Kent A.Ş. üzerinden yürütülen bir sistemle yapı ruhsatı süreçlerinin resmi prosedürler dışında yönlendirildiği iddia edildi.

Açık kaynaklara da yansıyan bulgulara göre şirket yöneticisinin belediye içerisinde yetkisi olmadığı halde aktif rol aldığı ve bazı organizasyonlarda 'başkan yardımcısı' olarak tanıtıldığı belirlendi.

RENK KODLARINA GÖRE İŞLEMLER İLERLETİLMİŞ

Dosyada yer alan tespitlere göre ruhsat başvurularının değerlendirilmesi sürecinde Excel tabloları üzerinden kurulan bir iletişim ağı kullanıldı.

Bu tabloda yer alan renk kodlarına göre işlemlerin ilerletildiği öne sürüldü.

'Mavi' renk anlaşma sağlanan dosyaları, 'kırmızı' renk işlem yapılmayacak başvuruları, 'yeşil' renk henüz görüşülmeyen dosyaları, 'turuncu' renk karar aşamasındaki başvuruları ifade etti.

İddialara göre yapı ruhsatı verilmesinden sorumlu belediye birimleri yerine Kent A.Ş. üzerinden müteahhitlerle görüşmeler gerçekleştirildi ve süreçler talep edilen ödemelere göre şekillendirildi.

MENFAAT KARŞILIĞINDA ÇÖZÜM

Yetkili olmayan kişilerin ruhsat sürecine müdahil olduğu ve bazı başvuruların bu şekilde yönlendirildiği belirtildi.

Benzer uygulamaların iskan (yapı kullanım izin belgesi) sürecinde de yürütüldüğü öne sürüldü.

Teknik ekiplerin tespit ettiği eksikliklerin yapılan toplantılarda değerlendirilerek müteahhitlerden talep edilecek menfaat karşılığında çözüme bağlandığı iddia edildi.