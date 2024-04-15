İstanbul'da 'polisim' yalanına inanıp 4 milyon lirasından oldu Kendisini polis süsü vererek yaşlı kadını arayan dolandırıcı, inandırdığı yaşlı kadının 4 milyon lirasını elden aldı. Durumdan şüphelenen kadın polise ihbar ederek düzenlenen çalışmayla dolandırıcıyı yakaladı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bir hırsızlık olayı daha yaşandı.

75 yaşındaki emekli F.O.M.‘yi telefondan bir kişi aradı. Arayan kişi önce kendisini polis olarak tanıttı.

İkna oldu

Yaşlı kadına hakkında terör örgütünden soruşturma başlatıldığını elindeki paraların güvende olması için paralara el konulması gerektiğini söyledi.

Dolandırıcı ikna ettiği yaşlı kadına paraları evine gelen bir şahsa teslim etmesini söyledi.

4 milyon lirayı elden teslim etti

Yaşlı kadın aynı gün içinde gelen şahsa evdeki 4 milyon lira değerindeki nakit para ve ziynet eşyasını teslim etti.

Aynı dolandırıcı, bir gün sonra yaşlı kadını tekrar telefonla arayıp bankada olan nakit paralarının da teslim edilmesini istedi.

Şüphelenince ihbar etti

Durumdan şüphelenen yaşlı kadın, telefonu kapatıp kendisi polisi aradı. Devreye Dolandırıcılık Büro ekipleri girdi.

Yaşlı kadın, dolandırıcının oyununu devam ettirip paraları teslim edeceğini söyledi. Bu sırada Dolandırıcılık Büro ekipleri de evin çevresinde beklemeye başladı.

Tutuklandı

Paraları teslim almak için gelen şüpheli, 22 yaşındaki İlkcan Tayfun K. gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yaşlı kadını ikinci kez tuzağa düşürmeye çalışan şüpheli tutuklandı. Polisin olayla ilgili soruşturması ise sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)