İstanbul'da polisten kaçan yabancı uyruklu dereye atladı Polis denetimini fark edince kaçmaya başlayan bir şüpheli, sıkışınca dereye atladı. Ekiplere zor anlar yaşatan adam, 4 saatin sonunda çıkartıldı.

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DHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde hareketli anlar yaşandı.

Bölgede dün öğle saatlerinde denetim yapan polis ekiplerini gören yabancı uyruklu bir kişi kaçmaya başladı.

Polis ekiplerinin geldiğini gören şüpheli dereye atlayarak kaçmaya çalıştı.

4 saat boyunca çıkarmaya çalıştılar

Vatandaşların merdiven uzatarak yaptığı kurtarma çalışmaları sonuçsuz kalınca olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışmalarının ardından dereden çıkartılan şüpheli, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Önce hastaneye sonra polis merkezine

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan şüpheli ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şüphelinin, hastanede yapılan işlemlerin ardından polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

"Polislerden kaçmak için dereye atladı"

Yaşananları anlatan mahalle sakini Berat Sıvacı, "Yabancı uyruklu vatandaş polislerden kaçmak için dereye atladı. Saat 16.00 gibi atladı, saat 20.00 civarında arkadaşı yakalayıp götürdüler. Polisi aradık daha sonrasında itfaiye de geldi, ambulansla birlikte. 4-5 süren çalışma sonrasında arkadaşı alıp götürdüler." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)