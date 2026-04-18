Özkan Yalım'ın otelinden 254 kaset çıktığı öne sürüldü

27 Mart sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında Özkan Yalım, Ankara’daki bir otelde gözaltına alındı.

Yalım’ın gözaltına alındığı sırada yanında belediye çalışanı olan bir kadın da gözaltına alındı.

9 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “rüşvet”, “irtikap” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 kişi adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından şüpheliler tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı.

30 Mart’ta görülen duruşmada, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile birlikte 8 kişi tutuklandı.

4 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığı, 31 Mart tarihinde yaptığı açıklamada tutuklanan Özkan Yalım’ın görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Yalım’ın yerine Uşak Belediye Başkan Vekili olarak CHP’li Hatice Terekeci Özkan seçildi.

4 FARKLI SEVGİLİSİ OLDUĞU BELİRLENDİ

Özkan Yalım'ın eşi hariç 4 sevgilisi olduğu ortaya çıktı.

Yalım'ın sevgililerinden olan Aslıhan isimli kadının, kokain bağımlısı olduğu ve İzmir'in Bornova Belediyesi'nde işe alındığı ama işe hiç gitmediği belirlendi.

Yalım'ın diğer sevgilisi Ebru Yurtuluğ'a ise 1 milyon 180 bin liralık otomobil aldığı ve birlikte defalarca yurt dışına tatile gittiği ortaya çıktı.

İŞLETMELERİNE OPERASYON

Soruşturma kapsamında 30 Mart’ta Yalım’a ait işletmelere de operasyon düzenlendi.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla otel, restoran, disko ve bar olmak üzere 4 farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Operasyonlarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Bunlar arasında bilgisayarlar, cep telefonları, harddiskler ve kamera kayıt cihazları yer aldı.

MASAK RAPORU DETAYLARI ORTAYA KOYDU

Soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda, Yalım’ın mal varlığına ilişkin çarpıcı bulgular yer aldı.

Rapora göre, Yalım adına kayıtlı 1 araç ve 31 taşınmaz bulunurken, şirketler üzerinden yapılan işlemlerle bu sayının arttığı belirlendi.

İddialara göre, şoförü üzerine yapılan devirlerle birlikte toplamda 34 araç ve 114 taşınmaza ulaşıldı.

Ayrıca milyonlarca liralık hisse devri ve nakit hareketlerinin de inceleme altında olduğu belirtildi.

MAL VARLIĞINA DA EL KONULDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği, Yalım’ın mal varlığına el konulmasına karar verdi.

El konulan şirketlere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

254 KASET İDDİASI

Yalım’a ait olduğu öne sürülen otel ve eğlence mekanlarının bulunduğu “Yalım Garden” isimli işletmeye yönelik gerçekleştirilen baskında, muhasebeciye ait bilgisayardan 254 adet kaset çıktığı ileri sürüldü.

Kasetlerde kimlerin görüntülerinin ve Yalım'ın bu kasetleri şantaj amaçlı kkullanıp kullanmadığı ise şimdilik muamma.