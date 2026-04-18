CHP'li belediye başkanları ve ortaya saçılan çarpık ilişkileri

Birinin 4 sevgilisi var, diğeri şoförünün önünde ilişkiye giriyor...

Bolu’da 'icbar suretiyle irtikap' suçundan tutuklu bulunan ve İçişleri Bakanlığı tarafından Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın hem 'müşteki' hem de 'sanık' sıfatıyla yer aldığı şantaj davasının ilk duruşması 17 Nisan tarihinde görüldü.

İddianamede, Özcan’ın belediye personeli Öznur Ç.’ye gönderdiği mesajların kadının eski sevgilisi Mehmet Eren Akgüney’in eline geçtiği, Akgüney’in bu mesajlar karşılığında Özcan’dan 20 milyon lira, lüks otomobil ve oto yıkama tesisi talep ettiği belirtildi.

Duruşmada müşteki sıfatıyla yer alan Öznur Ç.'nin mahkemedeki beyanları şoke etti.

"İLİŞKİYE GİRDİK, ŞOFÖRÜ İZLEDİ"

Öznur Ç. mahkemedeki beyanında, "Tanju Özcan belediyeye gelen ses kaydından sonra beni yanına çağırdı ve bu ses kaydını ‘Eren duyarsa ne olur?’ dedi. Benim ile arkadaşlık isteğinde bulundu. Ben bunu kabul etmememe rağmen işten çıkarılma korkusu ve zaten kendisiyle sıkıntı yaşadığım Mehmet Eren ile sıkıntılar yaşamamak için istemeyerek de olsa Tanju Özcan ile iletişim kurmak zorunda kaldım. Hatta Tanju Özcan benimle WhatsApp üzerinden arama ve mesajlar ile iletişim kurmaya çalıştığında ben bunlara cevap vermiyordum bunun üzerine şoförü Suat beni arayarak, ‘başkan sana mesaj attı, ona cevap ver’ dedi. Başkanın bu zorlama ilişkileri sırasında şoförü Suat’ta sürekli aktif bir şekilde işin içindeydi. Narven Termal Kasaba’ya beni Tanju Özcan’ın şoförü götürdü. Orada alkol alırken Tanju Özcan’la birlikte olduk. Birlikte olduğumuz esnada yanımızda şoförü de vardı ve bizi izledi" ifadelerini kullandı.

ÖZKAN YALIM'IN BELEDİYE PERSONELİYLE İLİŞKİSİ

Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Özkan Yalım'ın evli olduğu halde 4 farklı sevgilisi olduğu tespit edilmişti.

Yalım'ın sevgililerinden birinin gözaltına alındığı esnada yanında olan bir belediye personeli olduğu ve Uşak Belediyesi'nde çalıştığı belirlendi.

Yalım'ın bir diğer sevgilisinin ise Kocaeli'de yaşadığı, Yalım aracılığı ile İzmir'in Bornova ilçesinde belediyede işe sokulduğu ve hiç işe gitmediği, hatta işe çağırılmak için kendisi ile iletişim kurmaya çalışan belediye personellerini de Yalım'a şikayet ettiği kamuoyuna yansıyan bilgiler arasında.

OTELİNDE MİSAFİRLERİNİ KAYIT ALTINA ALDIĞI İDDİASI

Özkan Yalım gözaltına alındıktan sonra, Uşak'ta Yalım'a ait olduğu belirlenen adreslere operasyonlar düzenlenmiş ve işletmelerdeki dijital materyallere el konulmuştu.

Bugün gündeme düşen bir iddia ise adeta bomba gibi patladı.

Yalım'ın otele gelen iş ve siyaset çevresinin de içinde bulunduğu 254 ismi gizli kamera ile kayıt altına aldığı ve bunların muhasebecinin bilgisayarında ele geçirildiği öne sürüldü.

Henüz bu 254 kamera kaydında kimlerin olduğu bilinmezken, kamera kayıtlarının şantaj maksadıyla şu ana kadar kullanılıp kullanılmadığı da bilinmezliğini koruyor.