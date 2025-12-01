İstanbul'da rezidans dairesine operasyonda uyuşturucu ve silah çıktı: 2 şüpheli tutuklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'da Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Kağıthane'de yürütülen çalışmalarda, iki kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin Sarıyer Ayazağa Mahallesi'ndeki bir rezidansta bulunan daireyi zula evi olarak kullandığı tespit edildi.

REZİDANSTAKİ DAİREYE OPERASYON

Bunun üzerine hazırlıklarını tamamlayan ekipler, daireye operasyon düzenledi.

Rezidanstaki daireye giren ekipler, içerideki G.D. ve O.A.'yı yakaladı.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Dairede yapılan aramalarda; 4 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 20 fişek, 635 gram marihuana, 27 gram taş kokain, 53 gram kokain, 172 gram uyuşturucu yapımında kullanılan sıvı, 42 gram uyuşturucu katkılı şeker, 30 gram uyuşturucu katkılı kek, 2 gram amfetamin, 430 gram amonyak, 3 hassas terazi, 3 cep telefonu, 10 bin 650 lira para, çok sayıda klipsli poşet ve alüminyum folyo ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan G.D. ve O.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan G.D. ve O.A. adli makamlarca 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' ve 'ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından tutuklandı.