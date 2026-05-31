ABD'den İran'a 12 milyar dolarlık varlığa erişim taahhüdü iddiası

İran ve ABD arasında Pakistan arabuluculuğunda hazırlanan 14 maddelik mutabakat zaptının çerçevesine ilişkin 'resmi olmayan belgenin' içeriği İran devlet televizyonu tarafından paylaşıldı.

ABD yönetiminin İran'a bloke edilen varlıklarının 12 milyar dolarlık kısmına 60 gün içinde erişim sağlama taahhüdünde bulunduğu belirtildi.

"HÜRMÜZ'DE GEÇİŞ KURALLARI YENİDEN TANIMLANACAK"

Söz konusu gayriresmi metne göre anlaşmanın en önemli maddelerinden birini Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş kurallarının yeniden tanımlanması oluşturuyor.

Bu kapsamda İran, boğazdan geçiş yapacak gemilerin niteliğini belirleme konusunda münhasır yetkiye sahip olacak.

Yükü tehdit olarak kabul edilen veya nihai işletmecisi İran'a düşman olan herhangi bir gemi ticari gemi statüsünde tanınmayacak ve belirlenen güzergahlardan geçişine izin verilmeyecek.

"İRAN İNCELEME AŞAMASINDA"

Haberde ayrıca mutabakat metninin henüz İran tarafından inceleme aşamasında olması nedeniyle gayriresmi nitelik taşıdığı aktarıldı.