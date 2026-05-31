43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de gece saatlerinde yoğunluk zirve yaptı

Tatilciler dönüş yolunda...

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde geçiren vatandaşların dönüş çilesi devam ediyor.

Türkiye'nin önemli ulaşım güzergahlarından biri olan, Ankara-Samsun ve Kırıkkale-Kayseri kara yollarının kesiştiği, 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de gece saatlerinde de yoğunluk vardı.

Kilometrelerce araç kuyruğuna takılan sürücüler tampon tampona ilerledi.

Trafik ekipleri ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yollardaki trafik yoğunluğunun bugün de sürmesi bekleniyor.

İSTANBUL'A DÖNÜŞ KABUSU

Dönüş yoluna çıkan vatandaşlar, Tekirdağ-İstanbul kara yolunda da yoğunluğa sebep oldu.

Gün içerisinde başlayan araç trafiği akşam ve gece saatlerinde artarak birçok noktada uzun kuyruklar oluşturdu.

İstanbul yönüne ilerleyen sürücüler nedeniyle özellikle Marmaraereğlisi, Yeniçiftlik, Yenice ve Beyazköy mevkilerinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Araçların zaman zaman düşük hızla ilerlediği güzergahta trafik ekipleri sürücüleri takip mesafesine uymaları, aşırı hız yapmamaları ve trafik işaretlerine dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Yetkililer, İstanbul yönündeki trafik yoğunluğunun bugün de devam edebileceğini belirterek sürücülerden sabırlı ve dikkatli olmalarını istedi.