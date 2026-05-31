Efsane marka tarihe karıştı: Fabrikada kalan son otomobiller de satışa çıktı

Bir dönemin sağlamlığı ve güvenliğiyle ün yapan otomobil markası Saab için son perde de kapanıyor.

İsveç'in Trollhättan kentindeki tarihi Saab fabrikasında yıllardır bekletilen son araçlar açık artırmaya çıkarıldı. Satışa sunulan araçlar arasında markanın nadir modelleri, ön üretim otomobilleri ve çeşitli prototipleri bulunuyor. Otomobil dünyasında büyük yankı uyandıran gelişme, Saab hayranları tarafından markanın hikâyesindeki son veda olarak görülüyor.

Fabrikada kalan son araçlar satışta

Açık artırmaya çıkarılan araçların büyük bölümü, Saab'ın 2011 yılında iflas etmesinin ardından fabrikanın kontrolünü devralan National Electric Vehicle Sweden (NEVS) döneminde geliştirilen modellerden oluşuyor.

Satış listesinde ön üretim Saab 9-3 modelleri, elektrikli araç prototipleri, test amaçlı kullanılan geliştirme araçları ve çeşitli mühendislik projelerinde görev alan otomobiller yer alıyor. Bazı araçların dünyada tek örnek olduğu belirtiliyor.

Bir dönemin en farklı otomobil markalarındandı

1945 yılında havacılık şirketi olarak kurulan Saab, ilerleyen yıllarda otomobil üretimine adım attı. Özellikle güvenlik odaklı yaklaşımı, dayanıklı yapısı ve rakiplerinden farklı tasarımlarıyla otomobil tutkunlarının gözdesi haline geldi.

1980'li ve 1990'lı yıllarda birçok ülkede sadık bir kullanıcı kitlesi oluşturan marka, turbo motor teknolojilerindeki yenilikleriyle de dikkat çekti. Ancak yaşanan mali sorunlar ve değişen pazar koşulları nedeniyle Saab, 2011 yılında iflasını açıkladı.

Yeniden doğuş planları da sonuç vermedi

İflasın ardından fabrikanın ve bazı varlıkların kontrolü NEVS'e geçti. Şirket, Saab altyapısını kullanarak elektrikli otomobiller geliştirmeyi hedefledi. Ancak bu projeler beklenen başarıyı sağlayamadı ve üretim hiçbir zaman eski günlerine dönemedi.

Yıllardır fabrika içerisinde korunan araçların satışa çıkarılması, otomotiv dünyasında önemli bir dönemin tamamen sona erdiği şeklinde yorumlandı.

Koleksiyoncuların ilgisi büyük

Açık artırmaya çıkarılan araçlar özellikle Saab koleksiyoncuları ve klasik otomobil meraklılarının dikkatini çekiyor. Uzmanlar, üretime hiç geçmemiş bazı prototiplerin ve sınırlı sayıdaki geliştirme araçlarının gelecekte çok daha yüksek değerlere ulaşabileceğini belirtiyor.

Fabrikada kalan son Saab'ların da yeni sahiplerine kavuşmasıyla birlikte, bir zamanlar otomotiv dünyasının en özgün markalarından biri olarak gösterilen Saab'ın hikâyesi resmen tarihe karışmış olacak.

Bu haberde yer alan bilgiler, İsveç'teki Trollhättan fabrikasında satışa çıkarılan son Saab araçlarıyla ilgili uluslararası kaynaklarda yayımlanan haberlerden derlendi. Özellikle otomotiv sitesi Motor1 tarafından paylaşılan açık artırma detayları ve araç bilgileri haberin hazırlanmasında kaynak olarak kullanıldı.