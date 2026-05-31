Denizli'de bariyere çarpan otobüs yandı: 3 ölü 20 yaralı
Denizli'de yolcu otobüsünün bariyere çarparak yanması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı.
Denizli'nin Sarayköy ilçesi Tırkaz Mahallesi yakınlarında yolcu otobüsü bariyere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otobüste yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, UMKE, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
3 ÖLÜ 20 YARALI
İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
İzmir-Antalya seferini yaptığı belirtilen otobüste 37 yolcu ve 3 görevlinin bulunduğu öğrenildi.
Kazaya ilişkin incelemeler sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)