İstanbul Beyoğlu'nda dün sabah 05.00 sıralarında, Beyoğlu Asmalı Mescit Mahallesi’nde eğlence mekanı çıkışında iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın sebebinin ise şahıslardan birinin, diğerinin yanındaki kız arkadaşına bakması olduğu iddia edilirken, taraflar arasında sinirler gerildi.
Satır ve sopalarla birbirlerine girdiler
Birbirlerine ettikleri küfür ve hakaretler sonrasında iki grup, satır ve sopalarla birbirine girdi.
O esnada kazara arkadaşı tarafından kafasına sopayla vurulan bir kişi, uzun süre yerde hareketsiz kaldı.
Yanlışlıkla arkadaşının kafasına vurdu: Bayıldı
Çevredeki vatandaşların kavgayı ayırmasının ardından yaralı, kendi imkanlarıyla hastaneye götürüldü.
Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.
Yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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