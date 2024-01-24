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İstanbul'da satırlı sopalı 'kız arkadaşıma yan baktın' kavgası

İstanbul'da satırlı sopalı 'kız arkadaşıma yan baktın' kavgası Beyoğlu’nda kız arkadaşına bakıldığını iddia eden alkollü kişiler arasında satır ve sopalı kavga çıktı. Yanlışlıkla arkadaşı tarafından kafasına sopayla vurulan bir kişi ise yaralandı. Yaşananlar vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.