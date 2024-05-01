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TikTok'a bir darbe de AB'den: Yasaklanabilir

TikTok'a bir darbe de AB'den: Yasaklanabilir Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, TikTok’un ABD’de olduğu gibi Avrupa Birliği’nde yasaklanmasının bir seçenek olduğunu söyledi.