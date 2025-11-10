İstanbul'da sevgilisinin arkadaşını, kimyasal döküp ateşe verdi: Tutuklandı

- İstanbul Kadıköy'de bir kadın, Gözde Yılmaz'ın üzerine yanıcı madde dökerek ateşe verdi.
- Yılmaz, ağır yaralanarak hastanede tedavi altına alındı ve saldırgan kısa sürede yakalanarak tutuklandı.
- Saldırıyla ilgili olarak Yılmaz, tehdit mesajları aldığını ifade etti.
İstanbul Kadıköy'de, Gözde Yılmaz arkadaşlarıyla birlikte bir eğlence mekanının önünde oturduğu sırada cep telefonuyla görüşme yaptı.
Görüşmenin ardından Yılmaz'ın yanına gelen S.A.G., isimli şüpheli elindeki yanıcı maddeyi Yılmaz'ın üstüne dökerek çakmakla ateşe verdi.
ALEVLER İÇERİSİNDE YANDI
Saldırının ardından şüpheli S.A.G., olay yerinden kaçtı.
Bir anda alevler içinde kalan Gözde Yılmaz'a arkadaşları ve çevredeki kişiler müdahale etti.
YARALI KADIN TEDAVİ ALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi.
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda vücüdunda ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluştuğu belirlenen Yılmaz ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
SALDIRGAN KADIN TUTUKLANDI
Saldırının ardından kaçan şüpheli S.A.G., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"ÇAKMAKLA BENİ YAKTI"
Tedavisi hastanede devam eden Gözde Yılmaz, saldırganı tanımadığını belirterek, şunları söyledi:
Benim çocukluktan tanıdığım D.Y isimli bir arkadaşım var. Bunu yapan kişi onun kız arkadaşıymış. Biz erkek arkadaşım ve 4-5 kişiyle daha Kadıköy'de eğlence mekanında otururken yola doğru arkamız dönüktü. Birden soğukluk hissettim benzin gibi yanıcı bir madde. Döner dönmez çakmakla beni yaktı. Kendisini şahsen tanımıyorum, hiçbir husumetimiz yok. En ağır cezayı almasını istiyorum.
"TEHDİT MESAJLARI ALIYORUM"
Tehdit mesajları aldığını ifade eden Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
Biz hastanedeyken D.Y isimli kişiden tehdit mesajları geliyor. 'Kız arkadaşım sizin yüzünüzden hapse girdi, Kadıköy'e geri dönemezsin' diyorlar. Evim ve iş yerim orada, ama bu olaydan sonra kendimi güvende hissetmiyorum. Vücudumda ikinci ve üçüncü derece yanıklar var, doktorlar eskisi gibi iyileşemeyeceğimi söylüyor.