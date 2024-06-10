İHA
Trafikte magandalar, hem kendi hem de diğer yolcuların ve sürücülerin hayatlarını tehlikeye atabiliyor.
O durumlardan biri de İstanbul Başakşehir'de yaşandı.
Seyir halindeki aracın camından sarktılar
Dün akşam saatlerinde Altınşehir ve Beylikdüzü E-5 mevkiinde meydana gelen olayda seyir halinde giden 06 BIJ 899 plakalı otomobildeki bir grup genç, aracın camından ve tavanından dışarı sarkarak canlarını ve trafiği tehlikeye attı.
Gençlerin seyir halinde camdan sarktığı o anlar ise yol üzerindeki başka yolcuların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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