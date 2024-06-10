İstanbul'da seyir halindeki aracın camından sarktılar Başakşehir’de seyir halindeki araçta bulunan bir grup genç, camdan ve tavandan sarkarak trafiği tehlikeye attı. Aynı gençler, Beylikdüzü E-5 mevkiinde de görülürken o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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İHA

Trafikte magandalar, hem kendi hem de diğer yolcuların ve sürücülerin hayatlarını tehlikeye atabiliyor.

O durumlardan biri de İstanbul Başakşehir'de yaşandı.

Seyir halindeki aracın camından sarktılar

Dün akşam saatlerinde Altınşehir ve Beylikdüzü E-5 mevkiinde meydana gelen olayda seyir halinde giden 06 BIJ 899 plakalı otomobildeki bir grup genç, aracın camından ve tavanından dışarı sarkarak canlarını ve trafiği tehlikeye attı.

Gençlerin seyir halinde camdan sarktığı o anlar ise yol üzerindeki başka yolcuların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)