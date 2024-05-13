İstanbul'da seyyar satıcısından, aracına çarpan İETT şoförüne tehdit: Canını alacağım Kaza sonrası İETT şoförü ve seyyar satıcı arasında çıkan tartışmada şoförün kolu kırılırken, satıcı otobüsün camlarını yumruklayarak tehditler savurdu. İkili arasında çıkan arbede kameralara anbean yansıdı.

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İHA

İstanbul'da İETT şoförü ve seyyar satıcı arasında çıkan kavga paniğe neden oldu.

Gaziosmanpaşa'da Cumartesi günü saat 19.15 sıralarında seyir halinde olan İETT otobüsü, yol kenarında hatalı şekilde park eden seyyar satıcının kamyonetine çarptı.

İki araçta da maddi hasar meydana geldi

Çarpmanın şiddetiyle İETT otobüsünün camları kırılırken, patates yüklü kamyonette de hasar meydana geldi.

Kazanın ardından aracından inen İETT şoförü ve seyyar satıcı arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa süreli bir arbedeye dönüştü.

İETT şoförü yaralandı

Arbede sırasında İETT şoförünün kolunu kırıldı. Kaza anı ve kazanın ardından çıkan olaylar kameraya yansıdı.

Ardından İETT şoförü Uğur Sezer, otobüsün içine binerek kapıları kilitledi.

Hatalı noktaya aracını park ederek seyyar satıcılık yapan şüpheli ise şoför Uğur Sezer’i tehdit ederek otobüsün kapısını yumruklamaya başladı.

"Harbi canını alacağım"

Otobüsün kapılarına vuran seyyar satıcı, şoför Uğur Sezer’i “Geri al geri, tente düşecek, harbi canını alacağım, o kapıyı erkeksen aç.” şeklinde tehdit etti.

Şoför ise cama vuran seyyar satıcıyı uyararak, "Cama vurma bekle, yasak geri alamam bekle, kardeş polis gelsin." dedi.

O anlar kamerada

Seyyar satıcının otobüsü yumruklayarak Uğur Sezer’i tehdit ettiği anlar ise cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)