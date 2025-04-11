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İstanbul'da silahın ateşlendiği kavgaya polis müdahalesi

İstanbul'da silahın ateşlendiği kavgaya polis müdahalesi Bayrampaşa ilçesinde 4 kişinin birbirine girdiği kavgada şüphelilerden biri çevreye rastgele ateş açtı. Sesi duyarak olay yerine gelen ekiplerin kavgaya müdahale ettiği anlar kameraya yansıdı.