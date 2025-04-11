İstanbul'da silahın ateşlendiği kavgaya polis müdahalesi
DHA

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde panik dolu anlar yaşandı...

Abdi İpekçi Caddesi üzerinde yürüyen 4 kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

ÇEVREYE ATEŞ AÇTI

Tartışmanın büyümesiyle taraflar arasında kavga çıktı.

Yumrukların havada uçuştuğu kavgada şüphelilerden biri, yanında bulunan silahı çıkararak çevreye rastgele ateş etmeye başladı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Çıkan kavgada olay yerinden geçen devriye ekipleri, taraflara müdahale etti.

Polis, kavgaya karışan 4 kişiyi ekip aracına bindirerek polis merkezine götürdü.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan tekmeli yumruklu silahlı kavga anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Büşra Yıldız
Muhabir