İstanbul'da silahın ateşlendiği kavgaya polis müdahalesi

DHA
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde panik dolu anlar yaşandı...
Abdi İpekçi Caddesi üzerinde yürüyen 4 kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
ÇEVREYE ATEŞ AÇTI
Tartışmanın büyümesiyle taraflar arasında kavga çıktı.
Yumrukların havada uçuştuğu kavgada şüphelilerden biri, yanında bulunan silahı çıkararak çevreye rastgele ateş etmeye başladı.
POLİS MÜDAHALE ETTİ
Çıkan kavgada olay yerinden geçen devriye ekipleri, taraflara müdahale etti.
Polis, kavgaya karışan 4 kişiyi ekip aracına bindirerek polis merkezine götürdü.
O ANLAR KAMERADA
Yaşanan tekmeli yumruklu silahlı kavga anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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