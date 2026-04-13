Pervin Buldan: Abdullah Öcalan, Bahçeli'yi çok özel bir yere koydu

Türkiye'deki barış iklimi hayata yansırken yasalara da yansıması bekleniyor...

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında gözler, beklenen yasal düzenlemelerde.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son grup toplantılarında terörsüz Türkiye sürecinin doğru zamanda atılan, doğru bir adım olduğunu belirterek Meclis'e gelmesi beklenen yasal düzenlemeleri işaretle "Oyalanmaya gerek yoktur." ifadelerini kullanmıştı.

Bu kapsamda çalışmalar devam ederken DEM Parti'nin İmralı'daki Abdullah Öcalan ziyaretleri de sürüyor.

Son olarak mart ayı sonunda TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile Abdullah Öcalan'ın avukatı Faik Özgür Erol'dan oluşan DEM heyeti, Öcalan'ı ziyaret etti.

"SİLAHLI MÜCADELEYE DÖNÜŞ OLMAYACAK"

Öcalan'ın "Silahlı mücadeleye geri dönüş olmayacak. Yaşadığımız süreç Demokratik Cumhuriyet ile barışa geçiş sürecidir. Arzulanan süreç başarıya ulaştığında Cumhuriyet iki kat güçlenecektir." ifadelerinin yer aldığı mesajını paylaşan heyetin üyesi Buldan, T24'ten Cancu Çamlıbel'e açıklamalarda bulundu.

Sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Buldan, Öcalan'ın Devlet Bahçeli'yi özel bir yere koyduğuna dikkat çekti.

"ÖCALAN, BAHÇELİ'Yİ ÇOK ÖZEL BİR YERE KOYDU"

Buldan, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Bahçeli’yi bir kere hamlesinden dolayı, atmış olduğu adımdan dolayı çok özel bir yere koydu. Bunu istisnasız her görüşmede ifade ediyor. Ama Sayın Erdoğan’ın da hakkını veren bir yerden söz kuruyor. Sonuçta bu ülkenin Cumhurbaşkanı, sürecin bir tarafı, devletin başı.

Sayın Bahçeli elinde iple dolaşıyordu, 'idam edilmeli' diyordu. Yani o noktadan bu noktaya gelmesine büyük bir kıymet biçiyor. Çok özel değerlendiriyor."