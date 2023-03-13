İstanbul'da site parmaklıklarına asılı ceset bulundu Avcılar'da bir sitenin bahçe duvarındaki parmaklıklara asılmış halde bir erkeğe ait darbedilerek öldürülmüş ceset bulundu.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde kan donduran bir cinayet işlendi.

Denizköşkler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde bir sitenin bitişiğindeki boş arazide, boynundan bahçe duvarındaki parmaklıklara asılmış erkeğe ait ceset bulundu.

Yakındaki bir otoparkın bekçisinin ihbarıyla polis, sağlık ve itfaiye ekipleri cesedin bulunduğu caddeye geldi.

Cesedin Türkmenistan vatandaşı 38 yaşındaki Arslan Snnayev'e ait olduğu öğrenildi.

Darbedilerek öldürüldüğü belirlendi

İlk incelemede, darbedilerek öldürüldükten sonra sitenin demir parmaklıklarına asıldığı belirtildi.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kayıtlara 'şüpheli ölüm' olarak geçen olayda faillerin tespit edilmesi için soruşturma başlattı.