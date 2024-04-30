Dilinizin rengi sinyal veriyor: Bu değişimler kanser veya diyabet belirtisini gösteriyor olabilir… Harvard Üniversitesi’ndeki bilim insanları dildeki renk değişiminin sağlıkla ilgili önemli bilgiler verdiğini aktardı. Dilinizin rengine dikkat! İşte, diyabet ya da kanser sinyalini veren 3 belirti…

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Vücudunuzda ki birçok uzvunuzda yaşanan değişiklikler sağlığınız hakkında önemli bilgiler verir. Dilinizde sağlığınız açısından önemli belirtilerin göstergesi olan noktalardandır.

Genel olarak beyaz bir tabakaya sahip olan dil yediğiniz veya içtiğiniz ürünlerin etkisiyle farklı renklere bürünebilir. Harvard Üniversitesi bilim insanlarının yaptığı bir araştırmaya göre ise dildeki bu değişimler sağlığınıza dair önemli ipuçları veriyor.

Bilim insanlarına göre dilinizin rengi kanser veya diyabet gibi önemli hastalıkların teşhisinde erken bir uyarıcı olabilecek nitelikte. Yapılan bir araştırma sonucunda dilinizin aslında görünüş, renk ve hatta doku gibi pek çok şey ile sağlığınız hakkında bilgileri ortaya çıkarabileceğini söylüyor.

Çalışma yenilen ve içilen ürünler sorucunda da dilde renk değişimleri yaşanabileceğini ancak bunun dışında yaşanan renk değişimlerine dikkat edilmesini vurguluyor.

Dilinizin renginde bu 3 değişim varsa…

KAHVERENGİ VEYA SİYAH

Kahverengi veya siyah bir dil, papillalar çok büyüdüğünde ortaya çıkan 'siyah kıllı dil' adı verilen bir duruma işaret eder. Bunun sigara içmek, antibiyotik kullanmak, ağız kuruluğu, aşırı kahve veya çay tüketimi ve kötü ağız hijyeninden kaynaklanabileceği söyleniyor.

BEYAZ LEKELER VE YARALAR

Harvard bilim adamları, dilinizdeki beyaz lekeler veya yaraların mayanın aşırı çoğaldığının bir işareti olduğunu ortaya çıkardı. Diyabet, AIDS, antibiyotik kullanımı, kanser tedavileri, takma diş kullanımı, sigara içme veya ağız kuruluğu gibi durumlardan kaynaklanabilir. Aynı şekilde sarı, kırmızı ve acı verici gibi ağır vakalarda yaralar ağız kanserinin belirtisi de olabilir.

PARLAK KIRMIZI

Bu, B12 eksikliğiniz, kızıl hastalığınız veya streptokok boğazınız olduğu anlamına gelebilir. Ancak son iki duruma kırmızı bir döküntü eşlik edecektir.

Eğer sizde de bu gibi durumlar var ise bir uzmana danışmanız sağlığınız açısından en etkili ve doğru yöntem olacaktır.