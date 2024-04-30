Mehmet Şimşek: Programımız çalışıyor… Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından mart ayı ihracat rakamlarındaki olumlu gelişmeyi paylaşarak, OVP'nin çalıştığını vurguladı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart alına ait dış ticaret verilerini paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise yıllık dış ticaret açığındaki iyileşme eğiliminin 8 aydır kesintisiz devam ettiğini bildirerek, "Martta yıllık dış ticaret açığı önceki yılın aynı ayına göre 26 milyar dolar iyileşerek 92 milyar dolara geriledi." ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek, "Verimliliği artıracak yapısal reformlarla küresel ticaretteki yerimizi daha da güçlendireceğiz." diyerek şu ifadeleri paylaştı:

Yıllık dış ticaret açığındaki iyileşme eğilimi sekiz aydır kesintisiz devam ediyor. Martta yıllık dış ticaret açığı önceki yılın aynı ayına göre 26 milyar dolar iyileşerek 92 milyar dolara geriledi.

İlk çeyrek gelirleri

2024 yılı ilk çeyreğinde yıllık mal ihracatı 257,6 milyar dolara, turizm gelirleri ise 56,3 milyar dolara ulaştı.

"Türkiye bu eğilimlerden en olumlu etkilenen ülkelerden"