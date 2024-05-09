İstanbul'da sitedeki sokak köpeği yaralı halde bulundu: Üzerine kaynar su döküldüğü anlaşıldı Site sakini bir kadın tarafından yaralı halde bulunan sokak köpeğinin üzerine kaynar su döküldüğü belirlendi. Kadın, site sakinlerinin kesinlikle sokak köpeklerini istemediğini, olayın kim tarafından yapıldığının belirlenemediğini söyledi.

İHA

İstanbul'da sokak köpeğine yapılanlar pes dedirtti.

Büyükçekmece ilçesinde geçtiğimiz hafta site sakini hayvan sever Özlem Taşer, site çevresinde bulunan, beslediği sokak köpeklerinden birini vücudunda yaralar oluşmuş şekilde buldu.

Yaraların nedeninin kaynar su olduğu anlaşıldı

Köpeği Beylikdüzü’nde bulunan bir veteriner kliniğine götüren Taşer’e burada veteriner hekim tarafından üzerine kaynar su döküldüğü söylendi.

Olay karşısında şok yaşayan kadın, köpeğin tüm bakımlarını üstlenirken aynı sitede aylar önce bir başka köpeğe daha kaynar su döküldüğü öğrenildi.

1 haftadan uzun süredir bakım altına alınan köpeğin yaşayacağı öğrenilirken olayın kim ya da kimler tarafından yapıldığı ise henüz öğrenilemedi.

"Sokak köpekleri hiçbir şekilde istenmiyor"

Yaşanan olayı anlatan Taşer, “Şoka girdik diyebilirim. Canı çok acıyordu nereye kaçacağını bilemiyordu. O anda hiç ummadığımız bir manzara ile karşılaştık. Daha önce de olmuştu başka bir köpeğe. Bu yaşanan ikinci olay. Biz site sakinlerinden şüpheleniyoruz. Kim olduğunu bilmiyoruz. İstenilmiyor bu köpekler. Biz zararsız oldukları sürece canlarımıza dokunulmasını istemiyoruz. Zaten bir olaya karışınca biz de belediye veteriner hekimlerini arıyoruz gelip alıyorlar. Sıkıntı yok, takip ediyoruz zaten. İstenmiyor köpekler. Sitede çoğu insan evlerinde can besliyor, bakıyorlar ama sokak köpekleri hiç istenmiyor. Hiçbir şekilde istemiyorlar. Seveni de var sahip çıkanı da var. Biz ilk gördüğümüzde kabuk vardı. Haşlanmış su kaynamış su. Bilerek yapılmış yani.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)