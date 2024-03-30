İstanbul'da sokak ortası silahlar çekildi: 1 kişi yaralandı Otomobilde bulunan 3 şüpheli takibe aldıkaları 1 kişiye sokak ortasında silahla saldırırken, ateş ettikleri kişinin karşılık vermesiyle çatışma yaşandı. Saldırıda 1 kişi yaralanırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

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DHA

İstanbul'da dün gece hareketli anlar yaşandı.

Bahçelievler ilçesinde saat 22.30 sıralarında otomobil içinde bulunan 3 şüpheli, bir kişiyi takip etmeye başladı.

Bir süre sonra otomobilde bulunan iki kişi araçtan inerek yaya olarak takibe devam etti.

Çatışma çıktı

Bir süre sonra ise şüpheliler takip ettikleri vatandaşa silahla ateş etmeye başladı. Saldırıya uğrayan kişinin de karşılık vermesi üzerine sokak ortasında çatışma çıktı.

Şüphelilerden biri olay yerine geldiği otomobille hızla olay yerinden kaçarken, saldırıyı gerçekleştiren iki kişi ise olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırıldı

Saldırıya uğrayan ve yaralanan bir kişi sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaçtıkları anlar kameralara yansıdı

Polis, saldırıyı gerçekleştiren 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatırken, saldırganların kaçtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)