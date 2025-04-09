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DHA

İstanbul Gaziosmanpaşa'da araçla birlikte ikamet ettikleri sokağa gelen çift, araç içinde tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında adam, eşini araçtan indirip, kucağında bebek olmasına rağmen saldırdı.

DARP ANLARI GÜVENLİK KAMERASIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

O anlarda araçta bulunan arkadaşları duruma müdahale ederek engellemeye çalıştı.

Adamın kadını darbettiği anlar, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, kadının kucağındaki bebeğe rağmen darbedildiği ve arkadaşlarının araya girerek, müdahale ettiği görülüyor.