İstanbul'da sokak röportajında provokasyon yapan kişi yakalandı Bahçelievler'de sokak röportajı sırasında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği" öne sürülen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

AA & Ensonhaber

11 ayın sultanı Ramazan'ı karşıladığımız günlerde, toplumun huzurunu bozmaya yönelik provokasyonlar da şimdiden başladı.

Sokak röportajında provokatif söylemler sarfetti

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin, 7 Mart'ta Bahçelievler Şirinevler Meydanı'nda gerçekleştirilen sokak röportajı sırasında bir kişinin halkı kin ve düşmanlığa tahrik edecek söylemlerde bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine intikal ettiği belirtildi.

Kimlik sorgusuna direndi, gözaltına alındı

Yapılan kontrolde, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde sokak röportajı yapanlara karşı bir kişinin bağırarak konuştuğu, etrafında toplanan vatandaşların nostaljik tramvayın yolunu kapattığının görüldüğü aktarılan açıklamada, bu kişinin kimliğini görmek isteyen emniyet görevlilerine direnmesi üzerine kademeli şekilde güç kullanılarak yakalandığı kaydedildi.

Sabıkası kabarık çıktı

Açıklamada, adının M.Ş.K. olduğu belirlenen şüphelinin yapılan sorgulamasında, "mukavemet", "evden hırsızlık" ve "kasten yaralama" gibi suçlardan 8 kaydı olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Şüpheli hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan işlem başlatıldığı kaydedilen açıklamada, M.Ş.K'nin, dosyası ikmalen gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakıldığı bildirildi.