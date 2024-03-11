İstanbul'da sosyal medya fenomeni kedisini kaybetti! "O veteriner hesap verecek" Sosyal medya fenomeni Nurseli Aksoy, kedisini tedavi için Beylikdüzü'nde bir veterinere götürdü ancak tedavi sırasında kedisi öldü.

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İHA

İstanbul'da yaşayan sosyal medya fenomeni Nurseli Aksoy, kedisini tedavi için Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi’nde bir veterinere götürdü.

Çekilen videolarda ayağı sargılı gözüken kedi, Aksoy’un iddia ettiğine göre yanlış tedavi uygulanarak öldü.

Haberi alan fenomenin sinir krizi geçirdiği anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay yerine polislerin gelmesi ile fenomen, daha sonra karakola giderek veteriner hakkında şikayetçi oldu.

"Öldürdünüz kedimi"

Aksoy, çektiği videoda “Yanlış tedavi uyguladınız, öldürdünüz kedimi. Ama müfettiş gelecek, hayvan hakları derneği, konu ile ilgili herkese ulaşacağım. Oranın kapanması için videoları her yere ulaştıracağım.

Onların ceza alması için ne kadar avukatım varsa hepsi devreye girecek. O veterinerin kapanması için elimden gelen her şeyi yapacağım.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)