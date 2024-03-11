İstanbul'da sosyal medya uğruna canını hiçe saydı: Dakikalarca tek teker seyretti Arkasında bulunan yolcuyla birlikte tek teker üzerinde seyreden motosiklet sürücüsünün trafiği tehlikeye attığı anlar, diğer sürücülerin cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

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DHA

Gün geçmiyor ki trafikte olaysız bir gün geçsin.

Görüntülerin adresi İstanbul...

Sarıyer'de seyir halindeki 3 motosikletliden biri, trafikte makas atarak ilerledi.

Dakikalarca tek teker üstünde seyreder trafikte adeta tehlike saçarak olası bir kazaya sebebiyet verdi.

Canını hiçe saydı

Arkasında yolcu olmasına rağmen trafik kurallarına uymayan motosiklet sürücüsü, hem kendi hem de trafikte bulunan diğer yolcuların canını tehlikeye attı.

Sürücünün diğer motosikletli arkadaşı ise o anları cep telefonuyla kayda aldı.

O anlar kamerada

Trafikteki sürücüler bu tehlikeli yolculuğa tepki gösterirken, motosikletlinin tek teker üzerinde seyrettiği anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)